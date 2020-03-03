Коронавирус нашли у двух россиян в ОАЭ. Ранее там отменили велогонки, а российскую команду изолировали в отеле

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает 3 марта Минздрав ОАЭ в Facebook, среди заболевших — двое россиян.



Кроме того, COVID-19 обнаружили у двух итальянцев, одного немца и одного колумбийца. Отмечается, что все они связаны с веломногодневной гонкой «Тур ОАЭ», которая была отменена из-за эпидемии.

Напомним, ранее профессиональная российская велокоманда «Газпром-РусВело» заявила, что ее шестой день удерживают в отеле в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу, хотя все анализы дали отрицательный результат.