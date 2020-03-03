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03.03.2020 16:55
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Две этнические группы, причастные к похищениям людей, накрыли с СОБРом в Петербурге

За первые два рабочих дня весны Следственный комитет, уголовный розыск Петербурга, ФСБ и Росгвардия раскрыли сразу два резонансных преступления. Как стало известно «Фонтанке», 2 и 3 марта силовики задержали две группы, подозреваемые в похищениях и грабеже.

По имеющейся информации, в понедельник спецоперацию по захвату лиц, причастных к похищению коммерсанта из стран Закавказья, проводили СК, уголовный розыск и спецназ Росгвардии. Задержаны были семь человек. В отношении троих следствие планирует ходатайствовать об аресте.

Во вторник к операции подключилось УФСБ по Петербургу и области. Группу из шести человек, выходцев из Средней Азии, заподозрили не только в похищении земляка, но и в грабеже. Следственные мероприятия продолжаются.

© Фонтанка.Ру

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