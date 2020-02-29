FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
66.99р73.72р
29.02.2020 19:30
2
Печать

Петербуржцы пришли на «Солнечный удар» Александринки в сопровождении ОМОНа

Марш памяти Бориса Немцова в Петербурге завершился ещё днём, а силовики всё ещё не разъехались. Напряжения добавил матч «Зенит» — «Локомотив», который вечером 29 февраля проходит на «Газпром Арене». Всё это привело к тому, что на площади Островского скопились автозаки и люди в форме.

Фото: Виктор Смирнофф
Фото: Виктор Смирнофф

Необычную обстановку не могли не отметить театралы, которые прибыли в Александринский театр на спектакль «Солнечный удар» по Бунину. Так, не ожидая того, петербургская интеллигенция оказалась в своеобразном оцеплении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

ushkuinik
Футбол на Крестовском острове, митинг памяти Немцова на другом берегу Невы, зачем столько "космонавтов" на пл. Островского и Невском пр. ? В генералы Росгвардии принципиально набирают не знающих географии?
krasnonosov
В стране поля стоят не паханные, дороги разбитые, свинофермы разрушенные, а эта толпа охранников с дубинками в руках околачивается без дела по городам на наши налоги.

"Ты лоб свой напудри
В театре абсурда,
В театре абсурда
Ты – главный герой." (с) "Пикник"
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний