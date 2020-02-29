Петербуржцы пришли на «Солнечный удар» Александринки в сопровождении ОМОНа
Марш памяти Бориса Немцова в Петербурге завершился ещё днём, а силовики всё ещё не разъехались. Напряжения добавил матч «Зенит» — «Локомотив», который вечером 29 февраля проходит на «Газпром Арене». Всё это привело к тому, что на площади Островского скопились автозаки и люди в форме.
Необычную обстановку не могли не отметить театралы, которые прибыли в Александринский театр на спектакль «Солнечный удар» по Бунину. Так, не ожидая того, петербургская интеллигенция оказалась в своеобразном оцеплении.