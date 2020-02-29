В аварии на КАД погиб водитель грузовика. Его сбила маршрутка, когда он вышел выставить знак остановки
Стали известны подробности двойного ДТП на внутреннем кольце КАД в Петербурге недалеко от съезда на Выборгское шоссе. Погибший — водитель грузовика, который рискнул после столкновения выйти из машины и попал под маршрутку.
«Двойная авария на КАД у «Петровича» в районе Парголово. Грузовик столкнулся со «Шкодой», она улетела в ограждение. Водитель грузовика вышел то ли знак поставить, то ли жилетку надевал. Его сбила маршрутка № 600 (с Первомайского до Парнаса). Мужчина погиб на месте. Пассажиры маршрутки пострадали незначительно — царапины, шишки, ушибы», — написал один из очевидцев в соцсетях.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 утра на 10-м километре внутреннего кольца. 53-летний мужчина на «Шкоде» врезался в грузовик «Хендэ» под управлением 44-летнего водителя. Также в полиции подтвердили версию про установку знака аварийной остановки водителем грузовика и маршрутчика, который не заметил человека на дороге.
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