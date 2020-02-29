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29.02.2020 10:42
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Рекордную пробку на КАДе спровоцировало ДТП с грузовиком и легковой. Очевидцы сообщают о погибшем

Грузовик и легковая машина не поделили полосу внутреннего кольца КАД недалеко от Выборгского шоссе в Петербурге. Фото и видео аварии появилось в соцсетях 29 февраля. Очевидцы сообщают о погибшем.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

ДТП спровоцировало крупный затор на магистрали, отмечает сервис «Яндекс Пробки».

«В Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД, внутренняя сторона, от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки — 6,5 км», — подсчитали специалисты.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не предоставило официальную информацию.

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