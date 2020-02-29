FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: 0
66.99р73.72р
29.02.2020 00:47
1
Печать

Разрушители мифов по-белорусски. Житель Минска проверил, можно ли разблокировать телефон отрубленным пальцем

Эксперимент над китайским смартфоном поставил житель Белоруссии после того, как его отец остался без пальца. Система защиты дала сбой.

Об этом 28 февраля на своей странице в Facebook рассказал сын владельца смартфона Elephone S8. Он объяснил, что два месяца назад его отец отрезал себе палец циркулярной пилой. Медики залатали кисть, а отрезанное мужчина положил в морозильную камеру. Его сын решил проверить, сработает ли система распознавания отпечатка пальца на том, что уже не является частью руки. Замороженный кусок дал отрицательный результат, но после того, как его подержали под теплой водой, отрезком можно было пользоваться как стилусом.

видео:facebook.com/pavel.vinogradov

Эксперты отмечают, что такие смартфоны, как iPhone и Samsung, подобным образом уже проверяли, и результат был отрицательным, система защиты реагирует не только на объем, но и на радиочастотное распознавание.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

idiot
Пускай в следующий раз фейсайди разблокировать. Ну вдруг че на опыты будет? Пила - дело такое.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний