Эксперимент над китайским смартфоном поставил житель Белоруссии после того, как его отец остался без пальца. Система защиты дала сбой.



Об этом 28 февраля на своей странице в Facebook рассказал сын владельца смартфона Elephone S8. Он объяснил, что два месяца назад его отец отрезал себе палец циркулярной пилой. Медики залатали кисть, а отрезанное мужчина положил в морозильную камеру. Его сын решил проверить, сработает ли система распознавания отпечатка пальца на том, что уже не является частью руки. Замороженный кусок дал отрицательный результат, но после того, как его подержали под теплой водой, отрезком можно было пользоваться как стилусом.