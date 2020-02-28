Российских моряков в Кабо-Верде приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков. Перевозил порошок и петербуржец

11 российских моряков признаны виновными в контрабанде наркотиков. Решение 28 февраля вынес суд в столице Кабо-Верде, городе Прая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата, присутствовавшего на суде.



По его словам, капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет. Адвокаты собираются подавать апелляцию. При этом прокурор изначально требовал для всех фигурантов от 13 до 18 лет лишения свободы. Обвинение им было предъявлено по двум пунктам: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе.

