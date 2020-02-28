Российских моряков в Кабо-Верде приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков. Перевозил порошок и петербуржец
11 российских моряков признаны виновными в контрабанде наркотиков. Решение 28 февраля вынес суд в столице Кабо-Верде, городе Прая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата, присутствовавшего на суде.
По его словам, капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет. Адвокаты собираются подавать апелляцию. При этом прокурор изначально требовал для всех фигурантов от 13 до 18 лет лишения свободы. Обвинение им было предъявлено по двум пунктам: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе.
Напомним, ранее в Российском профессиональном союзе моряков «Фонтанке» сообщали, что среди задержанных в Кабо-Верде есть и петербуржец, однако отказались уточнять его имя.
Справка:
О задержании 11 россиян стало известно 1 февраля. За день до этого экипаж прибыл в порт Прая на грузовом корабле ESER (ходит под панамским флагом). По информации местной полиции, на судне было найдено 260 тюков с белым порошком общим весом чуть более 9,5 тонны, это и послужило поводом к задержанию членов экипажа.
Изначально судно не должно было останавливаться в порту Прая и направлялось из Панамы в Марокко. Однако морякам пришлось бросить якорь в порту Кабо-Верде в связи со смертью одного из членов экипажа.