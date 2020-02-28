FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
66.99р73.72р
28.02.2020 22:05
1
Печать

Российских моряков в Кабо-Верде приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков. Перевозил порошок и петербуржец

11 российских моряков признаны виновными в контрабанде наркотиков. Решение 28 февраля вынес суд в столице Кабо-Верде, городе Прая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата, присутствовавшего на суде.

По его словам, капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет. Адвокаты собираются подавать апелляцию. При этом прокурор изначально требовал для всех фигурантов от 13 до 18 лет лишения свободы. Обвинение им было предъявлено по двум пунктам: контрабанда наркотиков и участие в организованном преступном сообществе.

Напомним, ранее в Российском профессиональном союзе моряков «Фонтанке» сообщали, что среди задержанных в Кабо-Верде есть и петербуржец, однако отказались уточнять его имя.

Справка:

О задержании 11 россиян стало известно 1 февраля. За день до этого экипаж прибыл в порт Прая на грузовом корабле ESER (ходит под панамским флагом). По информации местной полиции, на судне было найдено 260 тюков с белым порошком общим весом чуть более 9,5 тонны, это и послужило поводом к задержанию членов экипажа.

Изначально судно не должно было останавливаться в порту Прая и направлялось из Панамы в Марокко. Однако морякам пришлось бросить якорь в порту Кабо-Верде в связи со смертью одного из членов экипажа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний