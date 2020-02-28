Хельсинки начал международный розыгрыш миллиона евро за лучший проект по «озеленению» теплоэнергетики города

Цель — сделать углеродно нейтральной всю отопительную систему города, используя при этом как можно меньше биомассы. К 2029 году Хельсинки планирует полностью отказаться от угля. В качестве предложений принимаются новые технологии производства тепла или решения, улучшающие существующие процессы, энергоэффективные решения и нетехнологические инновации (например, операционная или бизнес-модель для городских структур). Все они могут быть объединены в одном проекте.

Столица Финляндии с 27 февраля по 31 мая принимает заявки от инноваторов, разработчиков экологичных решений и поставщиков технологий со всего мира, чтобы найти лучшие решения для отопления Хельсинки в ближайшие десятилетия — в рамках международного конкурса Helsinki Energy Challenge будет разыгран один миллион евро.

Предложения будут оцениваться на основе воздействия на климат, их влияния на природные ресурсы, а также стоимости, графика реализации, осуществимости, надежности поставок и потенциала. Победителя выберет международное экспертное независимое жюри. Финалистов объявят 2 июля. Они попадут в этап совместной разработки, в Хельсинки в ходе трёхдневного мероприятия получат дополнительную информацию и рекомендации для составления расширенной версии своего предложения, а также по 10 тысяч евро на команду для развития проекта. Победитель конкурса будет объявлен 24 ноября 2020 года.

Побороться за миллион евро могут все желающие, в команде — желательно междисциплинарной — должно быть не меньше двух человек. Подробные условия описаны в программе.

Конкурсом, результатами которого организаторы готовы делиться с другими городами, уже заинтересовались Торонто, Ванкувер, Амстердам и Лидс, заявив о своей поддержке. Всемирный экономический форум и климатическая сеть C40 ведущих городов мира уже помогли Хельсинки на этапе планирования состязания. За процессом с научной точки зрения будет следить финский Технологический исследовательский институт VTT.