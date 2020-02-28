Пешеходы за месяц нарушили ПДД в Петербурге и области более 7 тысяч раз
Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области подвела итоги профилактического мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход». В течение месяца инспекторы ДПС уделяли особое внимание выявлению и пресечению нарушений ПДД на самых аварийно опасных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.
Как сообщает 28 февраля отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за месяц в Петербурге и Ленинградской области инспекторы ДПС составили в отношении пешеходов-нарушителей 7190 административных материалов по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Помимо этого, в области было выявлено 272 случая, когда у пешеходов при недостаточной видимости не было световозвращателей.
В ГИБДД напоминают, что в темное время суток или при недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. На территории населенных пунктов эта норма носит рекомендательный характер. Водителям же напоминают о внимательности и необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.