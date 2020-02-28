Фигурантам дела «Сети» в Петербурге продлили арест до лета и пообещали переезд в другой суд

Второй западный окружной военсуд продлил меру пресечения фигурантам дела «Сети» Виктору Филинковцу и Юлию Бояршинову до 11 июня 2020 года. Подсудимые просили о домашнем аресте.



На продлении стражи в заседании 28 февраля настаивал представитель гособвинения. По его мнению, подсудимые могут скрыться или повлиять на ход дела.

Защита Филинкова и Бояршинова возражала и просила перевести подсудимых под домашний арест. Не имеющему регистрации Филинкову квартиру обещала предоставить корреспондент «Новой газеты».