FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 16:14
1
Печать

Фигурантам дела «Сети» в Петербурге продлили арест до лета и пообещали переезд в другой суд

Второй западный окружной военсуд продлил меру пресечения фигурантам дела «Сети» Виктору Филинковцу и Юлию Бояршинову до 11 июня 2020 года. Подсудимые просили о домашнем аресте.

На продлении стражи в заседании 28 февраля настаивал представитель гособвинения. По его мнению, подсудимые могут скрыться или повлиять на ход дела.

Защита Филинкова и Бояршинова возражала и просила перевести подсудимых под домашний арест. Не имеющему регистрации Филинкову квартиру обещала предоставить корреспондент «Новой газеты».

Суд продлил стражу до 11 июля 2020 года и отложил заседание до 23 марта. Столь долгий перерыв судья Роман Муранов объяснил необходимостью изучить результаты экспертиз и решить вопрос о переносе процесса в более комфортные условия.

Заседания проходят в 224-м гарнизонном военсуде, его самый просторный зал не может вместить всех желающих. В интервью «Фонтанке» председатель Второго окружного военсуда Вячеслав Осин не исключил возможности переезда в другой петербургский суд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

kran_5e4d90f982a4f
а метровский ворюга несусветный, укравший миллиарды, спокойно продолжает кайфовать дома...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний