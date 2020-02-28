Фигурантам дела «Сети» в Петербурге продлили арест до лета и пообещали переезд в другой суд
Второй западный окружной военсуд продлил меру пресечения фигурантам дела «Сети» Виктору Филинковцу и Юлию Бояршинову до 11 июня 2020 года. Подсудимые просили о домашнем аресте.
На продлении стражи в заседании 28 февраля настаивал представитель гособвинения. По его мнению, подсудимые могут скрыться или повлиять на ход дела.
Защита Филинкова и Бояршинова возражала и просила перевести подсудимых под домашний арест. Не имеющему регистрации Филинкову квартиру обещала предоставить корреспондент «Новой газеты».
Суд продлил стражу до 11 июля 2020 года и отложил заседание до 23 марта. Столь долгий перерыв судья Роман Муранов объяснил необходимостью изучить результаты экспертиз и решить вопрос о переносе процесса в более комфортные условия.
Заседания проходят в 224-м гарнизонном военсуде, его самый просторный зал не может вместить всех желающих. В интервью «Фонтанке» председатель Второго окружного военсуда Вячеслав Осин не исключил возможности переезда в другой петербургский суд.