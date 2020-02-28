Utair вернёт деньги за билеты в Италию

Авиакомпания Utair предложила пассажирам, до 26 февраля купившим билеты на рейсы из Москвы в Милан и обратно, сдать билеты и получить деньги за них в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании 28 февраля.



«26 февраля Роспотребнадзор предупредил о риске инфицирования коронавирусом при посещении Италии. В связи с этим все пассажиры Utair, которые купили билеты на рейсы UT 787 Москва — Милан и UT 788 Милан — Москва по 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам, могут отказаться от перевозки и получить средства обратно в полном объеме», — говорится в сообщении компании.

