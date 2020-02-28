Utair вернёт деньги за билеты в Италию
Авиакомпания Utair предложила пассажирам, до 26 февраля купившим билеты на рейсы из Москвы в Милан и обратно, сдать билеты и получить деньги за них в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании 28 февраля.
«26 февраля Роспотребнадзор предупредил о риске инфицирования коронавирусом при посещении Италии. В связи с этим все пассажиры Utair, которые купили билеты на рейсы UT 787 Москва — Милан и UT 788 Милан — Москва по 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам, могут отказаться от перевозки и получить средства обратно в полном объеме», — говорится в сообщении компании.
Кроме того, пассажиры, уже находящиеся в Италии, могут также возвратить билет или обменять его на более ранний вылет, добавили в компании.
Напомним, что ранее из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Ростуризм рекомендовал не посещать государства, охваченные 2019-nCoV.
Вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс. Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах