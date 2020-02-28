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28.02.2020 10:13
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К берегам Сирии направлены два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр»

Два фрегата из состава Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» двигаются по проливам Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, как сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулева.

«Фрегаты оснащены высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК», и переход из Севастополя в дальнюю морскую зону является плановым», — сказал Рулев.

Военные корабли должны войти в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море. Во время перехода экипажи приняли участие в учениях флота в Черном море.

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

В ночь на 28 февраля сирийская армия нанесла авиаудар в районе Идлиба. Погибли 33 турецких военнослужащих. Президент Турции уже сообщил, что будет обращаться за консультациями в НАТО. А Министерство обороны разъяснило, что сирийские военные предотвращали наступление боевиков, а турецких военных там не должно было быть.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Похоже, там становится все аганистанестей и афганистанистей.
Snaky
На когда назначен очередной вывод героических победителей терроризма "лучше там, чем здесь"?
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