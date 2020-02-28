К берегам Сирии направлены два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр»

Два фрегата из состава Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» двигаются по проливам Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, как сообщает 28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулева.



«Фрегаты оснащены высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК», и переход из Севастополя в дальнюю морскую зону является плановым», — сказал Рулев.



Военные корабли должны войти в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море. Во время перехода экипажи приняли участие в учениях флота в Черном море.

