Инспекция ФНС приостановила операции по счету российской «дочки» Google
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счёту ООО «Гугл», российского подразделения Google. Об этом пишет РБК 27 февраля.
Согласно данным базы ФНС «Банкинформ», решение о приостановлении операций по счетам ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» приняли 9 февраля. Причины пока не известны. В пресс-службе корпорации блокировку назвали «техническим моментом» и отказались от комментариев, сообщает «Интерфакс».
Как уточняет агентство «Москва», приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Согласно данным базы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыто два исполнительных производства: на погашение госпошлины, присужденной судом, и «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Сумма взысканий по обоим производствам не указана. При этом, по данным базы ФНС, налоговых задолженностей, превышающих 1 тысячу рублей, ООО «Гугл» не имеет.