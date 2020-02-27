Инспекция ФНС приостановила операции по счету российской «дочки» Google

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счёту ООО «Гугл», российского подразделения Google. Об этом пишет РБК 27 февраля.



Согласно данным базы ФНС «Банкинформ», решение о приостановлении операций по счетам ООО «Гугл» в КБ «Ситибанк» приняли 9 февраля. Причины пока не известны. В пресс-службе корпорации блокировку назвали «техническим моментом» и отказались от комментариев, сообщает «Интерфакс».

Как уточняет агентство «Москва», приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.