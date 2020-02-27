Глава МВД Эстонии призвал не бояться коронавируса, но обратить внимание на завозящих болезни иностранцев
Министр внутренних дел прибалтийской республики заверил, что в стране нет никакой эпидемии коронавируса. Так он отреагировал на новости о первом официально подтвержденном случае заражения в Эстонии.
«У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск. И этим риском мы занимаемся», — цитирует 27 февраля заявление Марта Хельме издание Delfi.
При этом он указал на то, что первый больной коронавирусом в стране прибыл из Ирана. «Какие общины сейчас растут в Эстонии быстрее всего? Именно общины выходцев из регионов третьего мира с критичным уровнем санитарных и медицинских услуг», — продолжил свою мысль Хельме, добавив, что в его словах не нужно искать ксенофобию.
Он также заявил, что в Прибалтику вернулись корь и сифилис, которых не было, а теперь их якобы завозят иностранцы. «Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?» — задался вопросом министр.
Глава МВД заверил, что власти сейчас прорабатывают меры, которые помогут защитить граждан от 2019-nCoV. Также он выразил мысль, что можно шутить над коронавирусом.
Напомним, что иранец, который завез болезнь в Эстонию, прибыл туда на автобусе Lux Express. Транспортное средство успело сегодня уже доехать до Петербурга и забрать пассажиров из России. Теперь его ждет дезинфекция.