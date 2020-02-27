FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 16:31
0
Печать

Глава МВД Эстонии призвал не бояться коронавируса, но обратить внимание на завозящих болезни иностранцев

Министр внутренних дел прибалтийской республики заверил, что в стране нет никакой эпидемии коронавируса. Так он отреагировал на новости о первом официально подтвержденном случае заражения в Эстонии.

«У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск. И этим риском мы занимаемся», — цитирует 27 февраля заявление Марта Хельме издание Delfi.

При этом он указал на то, что первый больной коронавирусом в стране прибыл из Ирана. «Какие общины сейчас растут в Эстонии быстрее всего? Именно общины выходцев из регионов третьего мира с критичным уровнем санитарных и медицинских услуг», — продолжил свою мысль Хельме, добавив, что в его словах не нужно искать ксенофобию.

Он также заявил, что в Прибалтику вернулись корь и сифилис, которых не было, а теперь их якобы завозят иностранцы. «Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?» — задался вопросом министр.

Глава МВД заверил, что власти сейчас прорабатывают меры, которые помогут защитить граждан от 2019-nCoV. Также он выразил мысль, что можно шутить над коронавирусом.

Напомним, что иранец, который завез болезнь в Эстонию, прибыл туда на автобусе Lux Express. Транспортное средство успело сегодня уже доехать до Петербурга и забрать пассажиров из России. Теперь его ждет дезинфекция.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний