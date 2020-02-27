Глава МВД Эстонии призвал не бояться коронавируса, но обратить внимание на завозящих болезни иностранцев

Министр внутренних дел прибалтийской республики заверил, что в стране нет никакой эпидемии коронавируса. Так он отреагировал на новости о первом официально подтвержденном случае заражения в Эстонии.



«У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск. И этим риском мы занимаемся», — цитирует 27 февраля заявление Марта Хельме издание Delfi.

При этом он указал на то, что первый больной коронавирусом в стране прибыл из Ирана. «Какие общины сейчас растут в Эстонии быстрее всего? Именно общины выходцев из регионов третьего мира с критичным уровнем санитарных и медицинских услуг», — продолжил свою мысль Хельме, добавив, что в его словах не нужно искать ксенофобию.