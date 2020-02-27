Автобус, в котором в Таллин приехал заражённый коронавирусом иранец, уже везет петербуржцев. Дезинфекция ему только предстоит

Петербуржцы стали пассажирами автобуса Lux Express, на котором в Эстонию приехал первый заражённый коронавирусом человек. Дезинфекцию транспорта пока не проводили, в компании уверяют, что опасности для пассажиров нет.



Первый случай заражения 2019-nCoV власти Эстонии подтвердили 27 февраля. Вирус выявили у иранца, прибывшего накануне в Таллин из Риги на автобусе Lux Express. В Таллин автобус с заражённым пассажиром прибыл в 18:30. Транспорт почистили, и в 21:30 он отправился в Петербург.

В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» рассказали, что салон дважды подвергался клинингу: в Эстонии и в России. Сегодня в 8:45 автобус с пассажирами отправился из Петербурга в Таллин, где после рейса его ждёт дезинфекция. В Lux Express уточнили, что без носителя коронавируса заразиться практически невозможно. Однако компания готова выкупить билеты у клиентов, которые откажутся от поездки.