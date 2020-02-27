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27.02.2020 14:49
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Автобус, в котором в Таллин приехал заражённый коронавирусом иранец, уже везет петербуржцев. Дезинфекция ему только предстоит

Петербуржцы стали пассажирами автобуса Lux Express, на котором в Эстонию приехал первый заражённый коронавирусом человек. Дезинфекцию транспорта пока не проводили, в компании уверяют, что опасности для пассажиров нет.

Первый случай заражения 2019-nCoV власти Эстонии подтвердили 27 февраля. Вирус выявили у иранца, прибывшего накануне в Таллин из Риги на автобусе Lux Express. В Таллин автобус с заражённым пассажиром прибыл в 18:30. Транспорт почистили, и в 21:30 он отправился в Петербург.

В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» рассказали, что салон дважды подвергался клинингу: в Эстонии и в России. Сегодня в 8:45 автобус с пассажирами отправился из Петербурга в Таллин, где после рейса его ждёт дезинфекция. В Lux Express уточнили, что без носителя коронавируса заразиться практически невозможно. Однако компания готова выкупить билеты у клиентов, которые откажутся от поездки.

Что касается пассажиров, которые стали соседями иранца, то с ними связались представители компании, пишет издание Delfi.

На рейс было продано 24 билета. Водителя и его помощника освободили от работы на время инкубационного периода.

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
А кто-то случайно прошел мимо этого иранца, сел в машину и поехал в Россию или ещё куда-то
Ольга Павлова
Непонятно- если автобус уже дважды чистили, в Эстонии и в России, как пишут, зачем опять дезинфекция по приезду в Таллин?
LiChaBaTa
Короношоу продолжается!
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