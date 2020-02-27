Лебедь-шипун не смог самостоятельно улететь со льда Финского залива. Прогуливающиеся по берегу петербуржцы не стали ждать чрезвычайных служб и спасли птицу сами.



Как рассказал «Фонтанке» Иван 27 февраля, лебедя они вместе с тестем Вемиром Вемировичем заметили на берегу Финского залива в посёлке Лисий Нос накануне. Птица сидела на льду и почти не двигалась. Вероятно, она повредила крыло.

Горожане набрали 112, получили ответ об отсутствии необходимого оборудования, тогда решили действовать своими силами и отправились домой за болотниками. А по дороге написали в группу Лисьего Носа в социальной сети. Администрация посёлка откликнулась и вызвала на место сотрудников МЧС. Однако Вемир Вемирович оказался быстрее. Он надел сапоги, зашёл в воду и вынес лебедя на берег.