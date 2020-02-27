FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 16:14
1
Печать

Петербуржец на руках вынес из Финского залива травмированного лебедя

Лебедь-шипун не смог самостоятельно улететь со льда Финского залива. Прогуливающиеся по берегу петербуржцы не стали ждать чрезвычайных служб и спасли птицу сами.

Как рассказал «Фонтанке» Иван 27 февраля, лебедя они вместе с тестем Вемиром Вемировичем заметили на берегу Финского залива в посёлке Лисий Нос накануне. Птица сидела на льду и почти не двигалась. Вероятно, она повредила крыло.

Горожане набрали 112, получили ответ об отсутствии необходимого оборудования, тогда решили действовать своими силами и отправились домой за болотниками. А по дороге написали в группу Лисьего Носа в социальной сети. Администрация посёлка откликнулась и вызвала на место сотрудников МЧС. Однако Вемир Вемирович оказался быстрее. Он надел сапоги, зашёл в воду и вынес лебедя на берег.

До вечера пернатого пленника приютили в квартире. Затем его забрали специалисты центра помощи животным «Сирин». В «Сирине» «Фонтанке» рассказали, что попавший к ним лебедь-шипун проходит обследование. Результаты анализов станут известны завтра.

Фото: читатель «Фонтанки» Иван
Фото: читатель «Фонтанки» Иван
Фото: читатель «Фонтанки» Иван

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

CUP2000
Видать хорошие люди. Молодцы!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний