«Приходите завтра». Базы данных в МРЭО Петербурга зависли, отработав пару месяцев без нареканий
После довольно долгого перерыва петербуржцы снова жалуются на сбой в работе баз данных ГИБДД. «Во всех МРЭО города с самого утра не работает база. Просят приезжать завтра», — пишет 27 февраля читатель «Фонтанки» Алексей. В понедельник, 24 февраля, в редакцию поступило аналогичное письмо.
В правоохранительных органах «Фонтанке» подтвердили, что сложности вызваны техническим сбоем в Москве. А это означает, что невозможно поставить машину на учёт, проверить на угон, поменять водительское удостоверение, то есть совершить все те действия, которые требуют обращения к базе данных ГИБДД.
В прошлый раз базы надолго зависали в декабре 2019 года — в начале и ближе к концу месяца. Тогда причиной в ГИБДД называли регламентные технические работы.
Как правило, причиной таких перебоев становятся неполадки в работе базы данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД МВД РФ в Москве. С 2014-го по 2017 год такие сбои происходили довольно часто, но в последнее время их стало меньше.