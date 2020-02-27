«Приходите завтра». Базы данных в МРЭО Петербурга зависли, отработав пару месяцев без нареканий

После довольно долгого перерыва петербуржцы снова жалуются на сбой в работе баз данных ГИБДД. «Во всех МРЭО города с самого утра не работает база. Просят приезжать завтра», — пишет 27 февраля читатель «Фонтанки» Алексей. В понедельник, 24 февраля, в редакцию поступило аналогичное письмо.



В правоохранительных органах «Фонтанке» подтвердили, что сложности вызваны техническим сбоем в Москве. А это означает, что невозможно поставить машину на учёт, проверить на угон, поменять водительское удостоверение, то есть совершить все те действия, которые требуют обращения к базе данных ГИБДД.