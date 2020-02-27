«Зенитовцы» стали единственными футболистами в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Юрий Жирков (действующий игрок «Зенита») и Андрей Аршавин (бывший игрок «Зенита», сотрудник академии ФК) были включены в топ-10 самых богатых спортсменов из России по итогам десятилетия. Однако «зенитовцы» далеко не первые в рейтинге.



«В топ-10 попали два футболиста — Юрий Жирков и Андрей Аршавин — во многом благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах, где уровень зарплат выше российских», — сообщают 27 февраля авторы исследования из Forbes.



Замыкающий десятку Аршавин за свою карьеру заработал 43,3 миллиона долларов, а Жирков — 49,7 миллиона, которые позволили ему занять 8 место.

