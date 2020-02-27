«Зенитовцы» стали единственными футболистами в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия
Юрий Жирков (действующий игрок «Зенита») и Андрей Аршавин (бывший игрок «Зенита», сотрудник академии ФК) были включены в топ-10 самых богатых спортсменов из России по итогам десятилетия. Однако «зенитовцы» далеко не первые в рейтинге.
«В топ-10 попали два футболиста — Юрий Жирков и Андрей Аршавин — во многом благодаря тому, что часть карьеры провели в европейских топ-клубах, где уровень зарплат выше российских», — сообщают 27 февраля авторы исследования из Forbes.
Замыкающий десятку Аршавин за свою карьеру заработал 43,3 миллиона долларов, а Жирков — 49,7 миллиона, которые позволили ему занять 8 место.
Самым высокооплачиваемым российским атлетом оказалась теннисистка Мария Шарапова, которая на днях ушла из большого тенниса. Ее доход за 10 лет составил 197,8 миллиона долларов.
Далее в тройке самых богатых спортсменов идут хоккеисты: Александр Овечкин (почти 137 миллионов) и Евгений Малкин (94,6 миллиона). Четвертое и пятое место делят между собой баскетболист Тимофей Мозгов и еще один хоккеист Илья Ковальчук. Их доход составил 72 миллиона на каждого. Затем опять идет десант из представителей самого популярного зимнего вида спорта: Павел Дацюк (63,6 миллиона), Александр Радулов (58,5 миллиона), а также втиснувшийся между Жирковым и Аршавиным Сергей Бобровский с 44,4 миллиона.