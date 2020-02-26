«Аэрофлот» передаст «России» два самолета A320-200

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» принял решение передать АО «Авиакомпания «Россия» два самолета Airbus A320-200. Сообщение об этом опубликовано в СПАРК.



Речь идет о воздушных судах с серийными номерами 5967 и 6022. Оба самолета рассчитаны на 158 пассажиров (8 мест в бизнес-классе и 150 в эконом-классе), возраст каждого из судов — около 6 лет.

Как ожидается, самолеты смогут войти во флот «России» в марте 2020 года. Сейчас авиакомпания эксплуатирует 6 судов Airbus A320. Всего в ее флоте 62 самолета: 1 Airbus А319, 6 Airbus А320, 16 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.