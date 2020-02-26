FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
64.92р70.46р

Бизнес

26.02.2020 16:51
1
Печать

«Аэрофлот» передаст «России» два самолета A320-200

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» принял решение передать АО «Авиакомпания «Россия» два самолета Airbus A320-200. Сообщение об этом опубликовано в СПАРК.

Речь идет о воздушных судах с серийными номерами 5967 и 6022. Оба самолета рассчитаны на 158 пассажиров (8 мест в бизнес-классе и 150 в эконом-классе), возраст каждого из судов — около 6 лет.

Как ожидается, самолеты смогут войти во флот «России» в марте 2020 года. Сейчас авиакомпания эксплуатирует 6 судов Airbus A320. Всего в ее флоте 62 самолета: 1 Airbus А319, 6 Airbus А320, 16 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Артур Сорокин
Тогда бы уже добавили 330-е,а то старье с бордюром
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний