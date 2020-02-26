«Водка, пиво и вино». Детсадовцы в Перми отметили Масленицу под песню про алкогольные возлияния
Служебное расследование спровоцировало видео, на котором воспитанники дошкольного учреждения в Перми отмечают Масленицу под совершенно не подходящую для их возраста песню.
Как пишет портал 59.ru со ссылкой на департамент образования, композицию «Масленица» группы «Балаган лимитед» со словами:
«Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем отравилися» — включали в детском саду № 421 «Гармония».
В ведомстве пояснили, что детсады должны использовать музыку из программных материалов. Контроль за этим осуществляют методист и музыкальный руководитель.