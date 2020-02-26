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Общество

26.02.2020 16:45
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«Водка, пиво и вино». Детсадовцы в Перми отметили Масленицу под песню про алкогольные возлияния

Служебное расследование спровоцировало видео, на котором воспитанники дошкольного учреждения в Перми отмечают Масленицу под совершенно не подходящую для их возраста песню.

Как пишет портал 59.ru со ссылкой на департамент образования, композицию «Масленица» группы «Балаган лимитед» со словами:

 «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем отравилися» — включали в детском саду № 421 «Гармония».

В ведомстве пояснили, что детсады должны использовать музыку из программных материалов. Контроль за этим осуществляют методист и музыкальный руководитель.

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Комментарии (2)

hmjo
Я уж думал, Сектор Газа включили
Петр Петров
следственный комитет кричит АУЕ
Попы на сходняках мурку поют.
А тут всего лишь про бухнину
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