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Общество

26.02.2020 15:35
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Ученые: Белые медведи стали чаще есть друг друга

Российские учёные зафиксировали увеличение случаев каннибализма среди белых медведей. Как рассказал 26 февраля старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев, самые крупные хищники Арктики и раньше ели друг друга, но не в таком количестве.

«Причины могут быть две: в какие-то сезоны недостаточно питания, и крупные самцы нападают на самок с медвежатами, а может быть, раньше в Арктике не было такого количества людей, чтобы фиксировать столько случаев каннибализма. Сейчас сигналы поступают не только от учёных, но и от возрастающего контингента сотрудников нефтегазодобывающих компаний, Министерства обороны. Мы констатируем, что каннибализм белого медведя увеличивается», — сказал Мордвинцев «Интерфаксу» 

Он также отметил, что активность медведей сильно влияет на работу людей в Арктике. Хищники всё чаще стали заходить в посёлки.

Подробнее об Арктике, животных региона и человеческой деятельности в суровых условиях читайте в спецпроекте «Фонтанки»

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Комментарии (1)

Kot Piter
Главное, что бы не было каннибализма среди "сотрудников нефтегазодобывающих компаний, Министерства обороны"!
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