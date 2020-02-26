Ученые: Белые медведи стали чаще есть друг друга

Российские учёные зафиксировали увеличение случаев каннибализма среди белых медведей. Как рассказал 26 февраля старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев, самые крупные хищники Арктики и раньше ели друг друга, но не в таком количестве.

«Причины могут быть две: в какие-то сезоны недостаточно питания, и крупные самцы нападают на самок с медвежатами, а может быть, раньше в Арктике не было такого количества людей, чтобы фиксировать столько случаев каннибализма. Сейчас сигналы поступают не только от учёных, но и от возрастающего контингента сотрудников нефтегазодобывающих компаний, Министерства обороны. Мы констатируем, что каннибализм белого медведя увеличивается», — сказал Мордвинцев «Интерфаксу»