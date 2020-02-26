Заксобрание Петербурга озеленило Петровскую косу с яхт-клубом. Статус исключает застройку

Депутаты включили в состав зеленых насаждений 5 га территории Петровской косы, на которой располагается Центральный речной яхт-клуб. При этом во втором чтении из «зеленой» территории поправкой вырезали объекты капитального строительства и территорию для яхтенной инфраструктуры. Законопроект фактически защищает территорию от коммерческих строительных проектов, но не мешает развитию водных видов спорта.

Заксобрание Петербурга 26 февраля приняло в третьем чтении законопроект о включении северной оконечности Петровской косы в перечень зеленых насаждений общего пользования, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Документ теперь предстоит подписать губернатору.

Гендиректор яхт-клуба Вадим Епишин заявил «Фонтанке», что клуб относится к решению парламента негативно. «Скорее всего, будем подавать в суд», — добавил он, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Разговоры о будущем территории, по соседству с которой девелоперы постепенно застраивают участки элитным жильем, активизировались в конце 2019 года. О возможных интересантах проекта подробно писала «Фонтанка».