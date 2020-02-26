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Общество

26.02.2020 14:04
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Почти голый с огромными глазами навыкате — зоопарк крупным планом показывает, как странно выглядит кенгурёнок

Скриншот из видео instagram.com/spbzoopark
Скриншот из видео instagram.com/spbzoopark

У маленького кенгуру почти голая кожица и огромные чёрные глаза, он похож на собачку с мягкими ушами. Шанс увидеть такого малыша с близкого расстояния выпадает нечасто, но сейчас он есть — если прийти в Ленинградский зоопарк или посмотреть видео, выложенное в Instagram 26 декабря.

Несколько дней назад мы показывали фото и видео «пионера» — детёныша Хлои. Теперь на свет показались ещё два кенгурёнка. «Долгое время мы замечали шевеление в сумках двух других самок — Флоры и Фауны, а совсем недавно малыши показали симпатичные мордашки», — рассказывают в зоопарке.

В Ленинградском зоопарке живёт семья кенгуру Беннетта, потомство они приносят каждый год. Нынешние малыши родились осенью, совсем крохотными (размером 2 сантиметра) переползли в материнскую сумку и там росли. Определить пол малышей можно будет через несколько месяцев.

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Комментарии (1)

Подрастут вообще красивыми станут! Хочу за ними понаблюдать. Думаю,что это очень интересно, ведь они скоро впервые начнут изучать мир!
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