У маленького кенгуру почти голая кожица и огромные чёрные глаза, он похож на собачку с мягкими ушами. Шанс увидеть такого малыша с близкого расстояния выпадает нечасто, но сейчас он есть — если прийти в Ленинградский зоопарк или посмотреть видео, выложенное в Instagram 26 декабря.



Несколько дней назад мы показывали фото и видео «пионера» — детёныша Хлои. Теперь на свет показались ещё два кенгурёнка. «Долгое время мы замечали шевеление в сумках двух других самок — Флоры и Фауны, а совсем недавно малыши показали симпатичные мордашки», — рассказывают в зоопарке.