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Милота зашкаливает: в России родился кенгурёнок-альбинос. Шанс был 1 к 100 000

Редкое животное появилось в зоопарке под Казанью

В зоопарке «Регина» под Казанью появился на свет кенгурёнок-альбинос. Это очень редкое явление, особенно в дикой природе, поскольку родители малыша — кенгуру Беннета — имеют обычную тёмную окраску. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50–100 тысячам, рассказывают в зоопарке.

Детёныш — самочка, её назвали Алисой. «Если бы родился мальчик, мы хотели назвать его Алик, а если девочка — Алиса», — рассказала «Комсомолке» 20 мая директор зоопарка Екатерина Горохова.

Накануне в зоопарк приезжала ветеринар, чтобы осмотреть животных и сделать им прививки. Она и выяснила пол кенгурёнка. У малышки интересный характер: она очень любознательная и спокойная, отмечают в зоопарке.

Малышка начала выходить из сумки матери ещё месяц назад. «Для кенгурёнка это очень рано. Сотрудники зоопарка положили Алису обратно в сумку мамы. Но она оказалась настолько любознательной, что мы не стали ей препятствовать. Все это время детеныш находился под наблюдением, а когда окреп, мы решили его всем показать, — рассказала «Комсомолке» руководитель отдела рекламы гостиничной сети Регина Скоблионок. — Алису мы продавать не собираемся, она останется с нами. Желающие с ней познакомиться могут сделать это на территории зоопарка».

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Комментарии (3)

Gary
В зоопарке Пушкинских гор позапрошлым летом видел взрослого кенгуру-альбиноса
265053050
нежная такая...
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