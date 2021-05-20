В зоопарке «Регина» под Казанью появился на свет кенгурёнок-альбинос. Это очень редкое явление, особенно в дикой природе, поскольку родители малыша — кенгуру Беннета — имеют обычную тёмную окраску. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50–100 тысячам, рассказывают в зоопарке.
Детёныш — самочка, её назвали Алисой. «Если бы родился мальчик, мы хотели назвать его Алик, а если девочка — Алиса», — рассказала «Комсомолке» 20 мая директор зоопарка Екатерина Горохова.
Накануне в зоопарк приезжала ветеринар, чтобы осмотреть животных и сделать им прививки. Она и выяснила пол кенгурёнка. У малышки интересный характер: она очень любознательная и спокойная, отмечают в зоопарке.
Малышка начала выходить из сумки матери ещё месяц назад. «Для кенгурёнка это очень рано. Сотрудники зоопарка положили Алису обратно в сумку мамы. Но она оказалась настолько любознательной, что мы не стали ей препятствовать. Все это время детеныш находился под наблюдением, а когда окреп, мы решили его всем показать, — рассказала «Комсомолке» руководитель отдела рекламы гостиничной сети Регина Скоблионок. — Алису мы продавать не собираемся, она останется с нами. Желающие с ней познакомиться могут сделать это на территории зоопарка».