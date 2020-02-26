Школам не хватило компьютеров, чтобы выйти в интернет

Не все медпункты, школы и другие социально важные объекты, подключенные в рамках программы «Цифровая экономика» к интернету, смогли им воспользоваться. Как сообщает 26 февраля РБК, проблема в отсутствии на объектах компьютеров и сетевого оборудования.



Для обеспечения школ, государственных органов, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей интернетом до 2021 года в российской бюджете было забронировано 72 млрд руб.



Если в середине 2019 года Минкомсвязи рапортовало о планах на 100 тыс. подлюченных объектов, то к концу 2019-го их должно было прибавиться еще 26 тыс., в 2020-м должно быть 32 тыс., в 2021-м еще 42 тыс. Ведомство позднее заявило, что по итогам 2019 года к интернету подключили почти 18 тыс. объектов. При этом, пишет РБК, в регионах руководители объектов не хотят подписывать документы об оказании услуг, поскольку у них попросту не установлено оборудование для доступа в интернет.

