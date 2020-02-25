«Ночлежка» собирает блины для нуждающихся
В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Ночлежки» по сбору блинов для нуждающихся людей.
Всю масленичную неделю организация принимает блины любых видов: с различными начинками или без, покупные и домашние, в любом количестве. Переданные горожанами угощения сотрудники и волонтёры «Ночлежки» будут ежедневно раздавать жильцам приюта организации, а также бездомным людям, которые приходят за помощью в пункты обогрева, на стоянки «Ночного автобуса» и в «Ночной приют».
Угощения приносить нужно в приют организации по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). Сделать это можно в любой день с 9 до 22 часов. Причем блины будут принимать и после окончания масленичной недели — до 10 марта включительно.
«Масленица для голодных людей — это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно испытывать причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключенным из общества», –говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов «Ночлежки».