Почти 139 млрд долларов потеряли богатейшие люди мира из-за коронавируса

Состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на 139 млрд долларов из-за снижения индексов на фондовых биржах. Они в свою очередь упали из-за опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику, пишет 25 февраля «Коммерсант».



По данным издания, это самое большое падение дохода в рейтинге миллиардеров с 2016 года. И больше всего потеряли его нынешние лидеры — создатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — по 4,8 млрд долларов.

Пятерку замыкают владелец торговой сети Zara Амансио Ортега (минус 4 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг (минус 3,48 млрд) и один из двух основателей компании Google Ларри Пейдж (минус 2,7 млрд).

