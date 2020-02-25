Почти 139 млрд долларов потеряли богатейшие люди мира из-за коронавируса
Состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на 139 млрд долларов из-за снижения индексов на фондовых биржах. Они в свою очередь упали из-за опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику, пишет 25 февраля «Коммерсант».
По данным издания, это самое большое падение дохода в рейтинге миллиардеров с 2016 года. И больше всего потеряли его нынешние лидеры — создатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — по 4,8 млрд долларов.
Пятерку замыкают владелец торговой сети Zara Амансио Ортега (минус 4 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг (минус 3,48 млрд) и один из двух основателей компании Google Ларри Пейдж (минус 2,7 млрд).
Из россиян, как пишет «Коммерсант», больше всего потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $1,21 млрд.
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в России. От коронавируса погибли более 2,6 тыс. человек, выздоровели — более 27 тыс. человек, заразились свыше 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии.