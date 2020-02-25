FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
64.30р69.42р

Финансы

25.02.2020 09:18
1
Печать

Почти 139 млрд долларов потеряли богатейшие люди мира из-за коронавируса

Состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на 139 млрд долларов из-за снижения индексов на фондовых биржах. Они в свою очередь упали из-за опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику, пишет 25 февраля «Коммерсант».

По данным издания, это самое большое падение дохода в рейтинге миллиардеров с 2016 года. И больше всего потеряли его нынешние лидеры — создатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — по 4,8 млрд долларов.

Пятерку замыкают владелец торговой сети Zara Амансио Ортега (минус 4 млрд), создатель Facebook Марк Цукерберг (минус 3,48 млрд) и один из двух основателей компании Google Ларри Пейдж (минус 2,7 млрд).

Из россиян, как пишет «Коммерсант», больше всего потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $1,21 млрд.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в России. От коронавируса погибли более 2,6 тыс. человек, выздоровели — более 27 тыс. человек, заразились свыше 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к возможной пандемии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

a.159753123
Не хорошо. Надо поддержать нашего миллиардера. Предлагаю ввести налог на что-нибудь и поднять уже имеющиеся.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний