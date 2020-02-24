FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Яндекс.Погода
-1°C/Завтра: -2
64.30р69.42р

Власть

24.02.2020 21:42
Печать

Рублями взял. Трамп принял от Путина юбилейные "мундиальные" монеты

Президент США Дональд Трамп в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в России чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует список врученных представителям властей США подарков за 2018 календарный год.

Документ, подготовленный управлением протокола Госдепартамента, был опубликован 24 февраля в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), сообщает ТАСС.

Подарок был преподнесен 19 августа 2018 года. По оценкам американских властей, его стоимость составляет $1,5 тыс. Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США.

Полный перечень подарков, полученных американскими должностными лицами в 2018 году от представителей иностранных государств, занял более ста страниц.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний