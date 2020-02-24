Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Американские биржи утром в понедельник демонстрируют заметное падение: Dow Jones (30 крупнейших компаний) снизился на 3,4%, S&P 500 – на 3,2%, а самое большое снижение – у высокотехнологичных компаний на бирже Nasdaq – сразу минус 4,3%.

Вслед за падением биржи продемонстрировали небольшую коррекцию, но все еще находятся в красной зоне.

Как отмечают американские СМИ, падение индексов связано с опасениями рецессии, которая может быть вызвана распространяющейся по всему миру вспышкой нового коронавируса. Многие компании прогнозируют снижение прибыли по итогам года из-за повышенных мер безопасности.