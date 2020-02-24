Лондонская биржа поражена коронавирусом. "Голубые фишки" упали на 3,45%, авиакомпании, туроператоры и отели в еще большем минусе

С начала торгов в понедельник, 24 февраля, котировки крупнейших компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, пошли вниз. Индекс FTSE-100 (сотня компаний с самой большой капитализацией) обрушился сразу на 3,45% на ожидании негативных последствий эпидемии нового коронавируса. Среди лидеров падения – авиакомпании EasyJet и British Airways, туроператор TUI, сеть гостиниц InterContinental Hotels.

Примерно такое же положение дел на других европейских биржах, и самое сильное падение наблюдается на итальянской бирже: ключевой фондовый индекс Миланской фондовой биржи в понедельник обрушился на 4,86%. Именно Италия сейчас больше всех в Европе пострадала от коронавируса. В стране официально 152 заболевших и четыре летальных исхода (на 24 февраля).