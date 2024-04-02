Около 5% от всех. Сколько принесет Петербургу сбор с туристов из Ленобласти

Сто тысяч человек, или около 5% от общего числа туристов, приехали в прошлом году в Петербург из Ленобласти. Речь о тех, кто остановился в гостинице и провел в ней две ночи. Цифры «Фонтанке» назвали в комитете по туризму, отвечая на волну, которая поднялась после новости, что жителям соседнего региона также придется платить введенный с 1 апреля курортный сбор. Об этом сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» 2 апреля.

В качестве экскурсантов, то есть с однодневным визитом, из Ленобласти в 2023 году приехали примерно 2,5 миллиона человек. «Это важное отличие от туристов, такие путешественники не остаются на ночь», — добавили в комитете.