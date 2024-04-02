Около 5% от всех. Сколько принесет Петербургу сбор с туристов из Ленобласти

Сто тысяч человек, или около 5% от общего числа туристов, приехали в прошлом году в Петербург из Ленобласти. Речь о тех, кто остановился в гостинице и провел в ней две ночи. Цифры «Фонтанке» назвали в комитете по туризму, отвечая на волну, которая поднялась после новости, что жителям соседнего региона также придется платить введенный с 1 апреля курортный сбор. Об этом сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» 2 апреля.
В качестве экскурсантов, то есть с однодневным визитом, из Ленобласти в 2023 году приехали примерно 2,5 миллиона человек. «Это важное отличие от туристов, такие путешественники не остаются на ночь», — добавили в комитете.
Курортный сбор от 100 тысяч постояльцев на две ночи — это 20 миллионов рублей в фонде восстановления и поддержания в надлежащем виде исторического центра Петербурга.
Вычленить из этих 100 тысяч жителей приграничных Мурино и Нового Девяткино невозможно, такая статистика не ведется. Но крайне сомнительно, что им предстоит платить курортный сбор. Смольный выделяет 21 категорию граждан, которые будут от него освобождены. В том числе это касается тех, кто имеет постоянную работу на территории Петербурга.
Ответы на наиболее частые вопросы об экспериментальном курортном сборе опубликованы на официальном портале городского правительства.
С 1 апреля в Петербурге начали взимать курортный сбор, который составляет 100 рублей с одного человека за сутки проживания в отеле или гостинице. 47news со ссылкой на комитет по туризму писал, что платить придется и жителям Ленобласти.