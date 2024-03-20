    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.69eur100.61

    «Папус» снимает штаны. На Васильевском острове поймали великовозрастного эксгибициониста

    2176
    11 комментариев

    Оперативники петербургской полиции задержали 57-летнего уроженца Ленинграда со странным хобби. В свободное время он любил показывать детям свой член. Мужчина 20 марта написал явку с повинной, в которой рассказал о низменных побуждениях.

    Со слов задержанного, месяц назад он приехал на машине на Гаванскую улицу. Автомобиль он арендует, работает в такси. Пешком он дошел до дома 19 по улице Остоумова, где встретил девочек. Не раздумывая, он продемонстрировал им половой орган.

    На эксгибициониста пожаловалась мама одной из девочек. Неприличное увидела девятилетняя учащаяся третьего класса. По данным «Фонтанки», задержанный ведет вполне обычную жизнь. Судя по аватару в соцсетях, себя он ассоциирует с персонажем «Фиксиков» Папусом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость20 Мар 2024 в 22:29
    Проказник оказался светловолосым и гладковыбритым. Какое безобразие, однако!
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 22:20
    прольём мы свет на истину.
    а там такие черти...
    как в тихом омуте.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close