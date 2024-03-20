«Папус» снимает штаны. На Васильевском острове поймали великовозрастного эксгибициониста

Оперативники петербургской полиции задержали 57-летнего уроженца Ленинграда со странным хобби. В свободное время он любил показывать детям свой член. Мужчина 20 марта написал явку с повинной, в которой рассказал о низменных побуждениях.



Со слов задержанного, месяц назад он приехал на машине на Гаванскую улицу. Автомобиль он арендует, работает в такси. Пешком он дошел до дома 19 по улице Остоумова, где встретил девочек. Не раздумывая, он продемонстрировал им половой орган.



На эксгибициониста пожаловалась мама одной из девочек. Неприличное увидела девятилетняя учащаяся третьего класса. По данным «Фонтанки», задержанный ведет вполне обычную жизнь. Судя по аватару в соцсетях, себя он ассоциирует с персонажем «Фиксиков» Папусом.

