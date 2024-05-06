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    В центре Петербурга ребёнку устроили спонтанную фотосессию. Задержан иностранец

    1900
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    Гость Петербурга отвлёк от прогулки ребёнка в Овсянниковском саду в центре города. Объяснять пантомиму и содержимое своего телефона ему предстоит следствию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая.

    Внимание полиции к иностранцу привлёк 38-летний петербуржец, не оценивший попытки мужчины сблизиться с его дочерью. 11-летняя школьница играла на детской площадке в пятом часу вечера, когда интерес к ней проявил незнакомец. По словам отца, тот слал воздушные поцелуи, кивал на выход из сада и якобы успел сфотографировать девочку.

    Не прошло и получаса, как наряд патрульно-постовой службы задержал в Овсянниковском саду подходящего под описание человека. В отдел увезли 29-летнего гражданина Узбекистана, который, по предварительным данным, не пренебрегает требованиями миграционного законодательства.

    Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать следственный комитет.

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