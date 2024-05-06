В центре Петербурга ребёнку устроили спонтанную фотосессию. Задержан иностранец

Гость Петербурга отвлёк от прогулки ребёнка в Овсянниковском саду в центре города. Объяснять пантомиму и содержимое своего телефона ему предстоит следствию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая.
Внимание полиции к иностранцу привлёк
Не прошло и получаса, как наряд патрульно-постовой службы задержал в Овсянниковском саду подходящего под описание человека. В отдел увезли
Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать следственный комитет.