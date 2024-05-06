В центре Петербурга ребёнку устроили спонтанную фотосессию. Задержан иностранец

Гость Петербурга отвлёк от прогулки ребёнка в Овсянниковском саду в центре города. Объяснять пантомиму и содержимое своего телефона ему предстоит следствию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая.



Внимание полиции к иностранцу привлёк 38-летний петербуржец, не оценивший попытки мужчины сблизиться с его дочерью. 11-летняя школьница играла на детской площадке в пятом часу вечера, когда интерес к ней проявил незнакомец. По словам отца, тот слал воздушные поцелуи, кивал на выход из сада и якобы успел сфотографировать девочку.

