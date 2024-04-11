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    В Весёлом Посёлке мужчина надругался над ёлкой и детской психикой. Его увезли в больницу

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    6 комментариев

    Личность пациента токсикологии предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов Невского района Петербурга. В больницу он попал после неудачного контакта с деревом, получив интимный опыт на глазах ребёнка.

    О непотребстве во дворах на Дальневосточном проспекте полиции накануне в восьмом часу вечера сообщила петербурженка, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Женщина просила найти управу на молодого незнакомца, который снял штаны на детской площадке и попытался удовлетворить свои сексуальные потребности с ёлкой. Одной из свидетельниц оказалась семилетняя девочка.

    Возмутитель спокойствия оказался в таком состоянии, что везти его пришлось не в отдел, а в токсикологию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, пациент поступил с травмами груди, живота, головы, сотрясением мозга и под воздействием изменяющих сознание веществ.

    Отец девочки написал заявление в полицию. Разобраться во всех нюансах случившегося предстоит следствию.

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    Комментарии 6

    Dr. Jones11 Апр 2024 в 10:19
    Солевой, похоже.
    +0−0
    alexadmin11 Апр 2024 в 10:18
    Повезло, что в токсикологию, а не в хирургию.
    +0−0
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