    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, вос

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.31eur100.07

    Петербуржца задержали за виртуальное растление девочки. Он хотел увидеть грудь

    1107
    8 комментариев

    Интерес к подростковой анатомии подвёл под уголовную статью жителя Приморского района Петербурга. По версии следствия, он удовлетворял свои потребности с помощью 13-летней школьницы.

    Подозреваемый не разминулся с оперативниками уголовного розыска у своего дома на улице Лидии Зверевой накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. 26-летнему петербуржцу вменили нескромное общение с девочкой в январе этого года.

    По версии следствия, он вёл с юной собеседницей не по возрасту интимную переписку в телеграме и убеждал присылать снимки груди.

    Следственный комитет в конце марта возбудил дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 13-летней. Санкции второй части 135-й статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый задержан на двое суток. По предварительным данным, раньше нормы уголовного законодательства он не нарушал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2024 в 14:45
    А зачем он хотел увидеть волосатую грудь опера?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:36
    Да ладно в бытовухе всегда это было, чего прикопались ?.Соц. Опрос
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close