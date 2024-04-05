Петербуржца задержали за виртуальное растление девочки. Он хотел увидеть грудь

Интерес к подростковой анатомии подвёл под уголовную статью жителя Приморского района Петербурга. По версии следствия, он удовлетворял свои потребности с помощью 13-летней школьницы.



Подозреваемый не разминулся с оперативниками уголовного розыска у своего дома на улице Лидии Зверевой накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. 26-летнему петербуржцу вменили нескромное общение с девочкой в январе этого года.

По версии следствия, он вёл с юной собеседницей не по возрасту интимную переписку в телеграме и убеждал присылать снимки груди.