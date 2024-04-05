Петербуржца задержали за виртуальное растление девочки. Он хотел увидеть грудь

Интерес к подростковой анатомии подвёл под уголовную статью жителя Приморского района Петербурга. По версии следствия, он удовлетворял свои потребности с помощью 13-летней школьницы.
Подозреваемый не разминулся с оперативниками уголовного розыска у своего дома на улице Лидии Зверевой накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. 26-летнему петербуржцу вменили нескромное общение с девочкой в январе этого года.
По версии следствия, он вёл с юной собеседницей не по возрасту интимную переписку в телеграме и убеждал присылать снимки груди.
Следственный комитет в конце марта возбудил дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 13-летней. Санкции второй части 135-й статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый задержан на двое суток. По предварительным данным, раньше нормы уголовного законодательства он не нарушал.