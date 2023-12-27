Без лекарств сердце может остановиться. 15-летней Ангелине нужна помощь в лечении редкого заболевания

У Ангелины обнаружили редкое заболевание — лёгочную гипертензию. Врачи назначили лекарства, которые улучшили состояние девочки. Их необходимо принимать регулярно. Но постоянно возникают проблемы с льготным обеспечением. Сейчас родители Ангелины вновь обивают пороги, чтобы получить препараты — таблеток осталось совсем немного. Единственный выход на данный момент — купить их. Но на покупку у семьи нет средств.
Климова Ангелина, 15 лет.
Идиопатическая лёгочная гипертензия.
Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость
До своих 13 лет Ангелина росла счастливым ребёнком, не знающим бед и болезней. Но в 2020 году она начала задыхаться, синеть и падать в обмороки. Врачи списывали всё на переходный возраст.
Но после очередного приступа, когда девочку госпитализировали в уфимский Республиканский кардиологическом центр и померили сатурацию, медики забили тревогу. Она была у Ангелины 72. Ей поставили предварительный диагноз — лёгочная гипертензия, максимальный риск внезапной смерти. Это редкое заболевание, которое возникает с частотой один случай на три миллиона человек. При лёгочной гипертензии повышается давление в лёгочной артерии. При норме в
Потом был проведён телемост со столичными кардиологами и госпитализация в НИИ
Сложность в том, что родители не могут бесплатно получить для дочери некоторые препараты, назначенные врачами. Сначала их просто не выдавали. А потом оригинальные заменили на дженерики, на которые у девочки сильная побочная реакция. Сейчас родители в очередной раз пытаются добиться льготного обеспечения, но на это требуется время. У Ангелины его нет: препараты необходимо принимать регулярно и прерывать терапию нельзя. Купить самостоятельно лекарства семья не может себе позволить.
Родные девочки обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Наташа» — единственный в России, который системно оказывает помощь людям с лёгочной артериальной гипертензией. Фонд уже помогал Ангелине, когда были перебои с лекарствами. Не остался в стороне и сейчас и открыл сбор средств.
Лекарства Ангелине жизненно необходимы, без них её сердце может остановиться.
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