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    Без лекарств сердце может остановиться. 15-летней Ангелине нужна помощь в лечении редкого заболевания

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    У Ангелины обнаружили редкое заболевание — лёгочную гипертензию. Врачи назначили лекарства, которые улучшили состояние девочки. Их необходимо принимать регулярно. Но постоянно возникают проблемы с льготным обеспечением. Сейчас родители Ангелины вновь обивают пороги, чтобы получить препараты — таблеток осталось совсем немного. Единственный выход на данный момент — купить их. Но на покупку у семьи нет средств.

    Климова Ангелина, 15 лет.

    Идиопатическая лёгочная гипертензия.

    Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 228 000 рублей.

    До своих 13 лет Ангелина росла счастливым ребёнком, не знающим бед и болезней. Но в 2020 году она начала задыхаться, синеть и падать в обмороки. Врачи списывали всё на переходный возраст.

    Но после очередного приступа, когда девочку госпитализировали в уфимский Республиканский кардиологическом центр и померили сатурацию, медики забили тревогу. Она была у Ангелины 72. Ей поставили предварительный диагноз — лёгочная гипертензия, максимальный риск внезапной смерти. Это редкое заболевание, которое возникает с частотой один случай на три миллиона человек. При лёгочной гипертензии повышается давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у Ангелины оно превышало 140. Кровь мощным потоком поступает в сердце, которое не успевает её перекачивать, начинает раздуваться (в прямом смысле) до полной остановки.

    Потом был проведён телемост со столичными кардиологами и госпитализация в НИИ им. Бакулева, где диагноз подтвердили. Далее была череда больниц и реанимаций. В перспективе Ангелине нужно будет делать трансплантацию лёгких и сердца. А пока врачи подобрали комплекс лекарственной терапии, которая способна понижать давление в лёгочной артерии и, таким образом, разгружать сердце.

    Сложность в том, что родители не могут бесплатно получить для дочери некоторые препараты, назначенные врачами. Сначала их просто не выдавали. А потом оригинальные заменили на дженерики, на которые у девочки сильная побочная реакция. Сейчас родители в очередной раз пытаются добиться льготного обеспечения, но на это требуется время. У Ангелины его нет: препараты необходимо принимать регулярно и прерывать терапию нельзя. Купить самостоятельно лекарства семья не может себе позволить.

    Родные девочки обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Наташа» — единственный в России, который системно оказывает помощь людям с лёгочной артериальной гипертензией. Фонд уже помогал Ангелине, когда были перебои с лекарствами. Не остался в стороне и сейчас и открыл сбор средств.

    Лекарства Ангелине жизненно необходимы, без них её сердце может остановиться.

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