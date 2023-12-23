«Удивительно насколько «богема» не чувствует берега». Режиссер Андреасян высказался о «полуголой» вечеринке Ивлеевой

Российский режиссер Сарик Андреасян осудил «полуголую» вечеринку блогера и телеведущей Насти Ивлеевой и отказался от интервью с Ксенией Собчак, которая там побывала. Свой пост он опубликовал 23 декабря в соцсетях.

«Конечно удивительно насколько «богема» не чувствует берега и не совсем понимает, что происходит вообще в мире… надо понимать, что любой известный и значимый артист – это лицо своей семьи, своего окружения и как бы это пафосно ни звучало – лицо государства», – возмутился режиссер.



По мнению Андреасяна, надевать носок на половой орган можно только на сцене или в фильме, а «трясти им перед народом не стоит». В подобном ключе о вечеринке говорили и на федеральном ТВ.

«В феврале у меня должно было быть интервью с Собчак, но после этой вечеринки я попросил отменить интервью. Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья. Я человек скучный и хотел бы повзрослеть и постареть достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками», – заключил режиссер.



Скандал в соцсетях по поводу вечеринки Ивлеевой в столичном клубе Mutabor разгорелся 21 декабря. Мероприятие прошло в ночь с 20 на 21 декабря. На вечеринке были, наверное, все селебрити, которые еще не уехали из России: начиная с Джигана и его супруги и заканчивая поп-королем Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской. Фото с мероприятия, само собой, разлетелись по соцсетям, а к утру патриоты и поборники традиционных ценностей разразились праведным гневом. Подробнее о том, как это было, читайте и смотрите на «Фонтанке». В четверг, 21 декабря, в клуб нагрянули силовики.

Сама Ксения Собчак в своем телеграм-канале заявила, что то, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». «Мир несправедлив - был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», – уверена журналистка. Певица Лолита Милявская тоже высказывалась в защиту вечеринки Ивлеевой. По ее словам, такое мероприятие — один из немногих вариантов, чтобы увидеть друзей, «которым под 60 или на десять лет моложе».

После вечеринки рэпера VACÍO арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. На мероприятии музыкант отличился своим костюмом, состоявшим из одного носка, который прикрывал его пенис. А Роскомнадзор, по данным депутата Александра Хинштейна, нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке в клубе Mutabor.



Режиссер и продюсер Сарик Андреасян известен по фильмам «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Тот ещё Карлосон!», сериалу «Чикатило» и кинокартине «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о Дамире Юсупове — пилоте, посадившем самолет в кукурузном поле.