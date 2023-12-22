Хинштейн: РКН нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Насти Ивлеевой

В материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» в Москве Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ*. Регулятор занялся их удалением и блокировкой. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

«Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости. <…> Все, что происходит онлайн, — зона ответственности РКН, офлайн — МВД», — написал он своем telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что надеется, что «в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ*».

