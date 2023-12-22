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    Хинштейн: РКН нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Насти Ивлеевой

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    В материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» в Москве Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ*. Регулятор занялся их удалением и блокировкой. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

    «Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости. <…> Все, что происходит онлайн, — зона ответственности РКН, офлайн — МВД», — написал он своем telegram-канале.

    Парламентарий уточнил, что надеется, что «в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ*».

    Полуголая вечеринка Ивлеевой с участием российских селебрити прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей засветились Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак. Кадры с нее быстро облетели интернет, а откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения, особенно в патриотично настроенных кругах, а глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных отношений. В четверг, 21 декабря, в клуб нагрянули силовики.

    После вечеринки рэпера VACÍO арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. На мероприятии музыкант отличился своим костюмом, состоявшим из одного носка, который прикрывал его пенис.

    *Движение признано в России экстремистским и запрещено.

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    Анастасия ИвлееваВечеринкаРоскомнадзорАлександр Хинштейн
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