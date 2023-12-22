Лолита высказалась в защиту «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Телеведущая и певица Лолита Милявская назвала тематику «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой в столичном клубе Mutabor ироничной и никак не связанной с сексом. Соответствующее видео с объяснением в пятницу, 22 декабря, появилось в ее Telegram-канале.

«Направленность вечеринки все-таки была ироничная — не про секс. Иначе, понимаете, 60-летних бы просто не позвали», — поделилась она.



По словам Милявской, такое мероприятие — один из немногих вариантов, чтобы увидеть друзей, «которым под 60 или десять лет младше». Певица отметила, что пока молодые люди танцевали, она с друзьями и подругами обсуждала главные события их жизни за прошедшие десять лет.

