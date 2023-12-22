Лолита высказалась в защиту «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Телеведущая и певица Лолита Милявская назвала тематику «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой в столичном клубе Mutabor ироничной и никак не связанной с сексом. Соответствующее видео с объяснением в пятницу, 22 декабря, появилось в ее Telegram-канале.
«Направленность вечеринки все-таки была ироничная — не про секс. Иначе, понимаете, 60-летних бы просто не позвали», — поделилась она.
По словам Милявской, такое мероприятие — один из немногих вариантов, чтобы увидеть друзей, «которым под 60 или десять лет младше». Певица отметила, что пока молодые люди танцевали, она с друзьями и подругами обсуждала главные события их жизни за прошедшие десять лет.
Также в видеоролике Лолита поделилась, как подбирала себе костюм на вечеринку Ивлеевой, чтобы скрыть дефекты тела и возрастные изменения.
«Когда ты в 60 [лет] приходишь на такое событие, то это один из немногих вариантов увидеть и услышать твоих друзей, которым под 60 или на десять лет моложе. Самое главное, что за это время <…> пока молодежь отплясывает <…> ты просто рассказываешь, что у тебя произошло за эти 10 лет, а друзья и подруги рассказывают, что у них важного из событий», — поделилась она.
Полуголая вечеринка Ивлеевой с участием российских селебрити прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей засветились Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак. Кадры с нее быстро облетели интернет, а откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения, особенно в патриотично настроенных кругах, а глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных отношений. В четверг, 21 декабря, в клуб нагрянули силовики.
После вечеринки рэпера VACÍO арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. На мероприятии музыкант отличился своим костюмом, состоявшим из одного носка, который прикрывал его пенис.