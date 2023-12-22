«Мерзость, считают себя кумирами и смеются над властью». На федеральном ТВ возмутились вечеринкой Ивлеевой, но не все

Fontanka.Digital
К кутежу Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» уже приклеилось название «голая вечеринка»: на фото- и видеоотчетах с частного мероприятия зрители увидели непристойные наряды, а вернее — их отсутствие.
«Фонтанка» посмотрела телевизор, чтобы понять, как светское мероприятие обсудили на федеральном телевидении, и показывает в пятницу, 22 декабря, концентрат телеэфиров.
Вечеринку обсудили не на всех каналах: ведущие и гости промолчали в эфирах передачи «Место встречи» на НТВ и «Время покажет» на «Первом канале». Зато очень многое сказал Владимир Соловьев на «России-1». Он сделал акцент на том, что такие развлечения неуместны в стране, которая воюет. Аналогичная мысль звучала и в эфире передачи «60 минут», тоже на России-1. Однако там ведущий Евгений Попов задался в том числе и альтернативным вопросом: «А какой закон они [гости вечеринки — прим.ред.] нарушили?»
Как развязная тусовка Насти Ивлеевой может повлиять на демографию в России, узнаете из нашей постоянной рубрики #коробка_передач