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    «Мерзость, считают себя кумирами и смеются над властью». На федеральном ТВ возмутились вечеринкой Ивлеевой, но не все

    В московский бар «Мутабор» по мотивам развязного кутежа с участием звезд российской эстрады нагрянула полиция.

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    К кутежу Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» уже приклеилось название «голая вечеринка»: на фото- и видеоотчетах с частного мероприятия зрители увидели непристойные наряды, а вернее — их отсутствие.

    «Фонтанка» посмотрела телевизор, чтобы понять, как светское мероприятие обсудили на федеральном телевидении, и показывает в пятницу, 22 декабря, концентрат телеэфиров.

    Вечеринку обсудили не на всех каналах: ведущие и гости промолчали в эфирах передачи «Место встречи» на НТВ и «Время покажет» на «Первом канале». Зато очень многое сказал Владимир Соловьев на «России-1». Он сделал акцент на том, что такие развлечения неуместны в стране, которая воюет. Аналогичная мысль звучала и в эфире передачи «60 минут», тоже на России-1. Однако там ведущий Евгений Попов задался в том числе и альтернативным вопросом: «А какой закон они [гости вечеринки — прим.ред.] нарушили?»

    Как развязная тусовка Насти Ивлеевой может повлиять на демографию в России, узнаете из нашей постоянной рубрики #коробка_передач

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