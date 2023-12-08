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    В метро Москвы пожилая пассажирка начала конфликт из-за музыки и получила серию ударов по голове

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    Две женщины подрались в вагоне московского метрополитена. Поводом якобы стала громкая музыка, которую слушала молодая пассажирка, сообщает 8 декабря прокуратура столицы и публикует видеозапись конфликта.

    Прокуратура Москвы

    На какой именно станции произошла стычка, не уточняется. На кадрах видно, как дама подходит к сидящей девушке и начинает грубо дергать ее, а после ведет себя так, будто пытается отобрать гаджет. Юная пассажирка вскакивает и в ответ осыпает взрослую оппонентку градом ударов по голове, от которых та оседает на скамейку. Сидящий напротив мужчина предпочел отойти подальше. Девушку попыталась остановить другая пассажирка, а после еще двое мужчин.

    56-летняя женщина получила телесные повреждения. По факту проводится проверка.

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