Центробанк придумал, как защитить от мошенников финансовые операции, которые проводятся без согласия клиентов

В новых методических рекомендациях Банк России предлагает банкам формулы расчетов целевых и фактических значений рисков информационной безопасности счетов и переводов, которые проводятся без согласия клиентов. Они опубликованы 5 декабря на сайте регулятора.



«Теперь в дополнение к общим показателям уровня риска банкам рекомендуется устанавливать и рассчитывать их значения по отдельным каналам проведения операций: платежным картам, счетам, переводам в Системе быстрых платежей, а также электронным кошелькам и переводам без открытия счета», — говорится в сообщении Центробанка. Регулятор считает, что исполнение этих рекомендаций защитит клиентов банков от мошенников — «позволит повысить качество управления рисками информационной безопасности, а также своевременно принимать меры по их снижению».