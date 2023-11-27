РБК: силовики пришли с обысками к российскому производителю пива и энергетиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, расположенном в Ставропольском крае. Об этом 27 ноября сообщает РБК, ссылаясь на источники. Издание уточняет, что действия силовиков связаны со схемой скрытого производства пива.



Компания выпускает продукцию под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax. Продукция завода распространяется в торговых сетях России, включая «Перекресток», «Метро», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».