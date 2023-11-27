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    РБК: силовики пришли с обысками к российскому производителю пива и энергетиков

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    25 комментариев

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, расположенном в Ставропольском крае. Об этом 27 ноября сообщает РБК, ссылаясь на источники. Издание уточняет, что действия силовиков связаны со схемой скрытого производства пива.

    Компания выпускает продукцию под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax. Продукция завода распространяется в торговых сетях России, включая «Перекресток», «Метро», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».

    По данным базы данных СПАРК, Ипатовский пивоваренный завод, где проходят обыски, принадлежит бизнесмену Михаилу Харину. Он же является генеральным директором завода. Кроме того, Харин владеет трейдерской структурой «Продбизнес» — она специализируется на оптовой торговле напитками. В прошлом году выручка завода составила около 486 млн рублей, чистая прибыль — 3,9 млн рублей.

    В пресс-службе предприятия информацию не комментировали.

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    Комментарии 25

    Гость27 Ноя 2023 в 13:33
    Конкурентов шмонают.
    +0−0
    Гость27 Ноя 2023 в 13:30
    ... пахмелиться пришли.
    +0−0
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