Операция нужна срочно, но квот нет. Подростку из Ленобласти требуется помощь

У Вовы нейромышечный сколиоз, который привёл к сильному искривлению позвоночника — деформация уже достигла 80 градусов. Из-за этого страдают внутренние органы и спинной мозг. Врачи настаивают на срочной операции, но квот нет. Единственный выход — платное лечение.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Вова Мастрюков, 16 лет.
Нейромышечный сколиоз 4-й степени.
Требуется хирургическое лечение. Стоимость — 1 142 098 ₽.
«Сын родился раньше срока, слабым, с тяжёлой гипоксией, перенёс кровоизлияние в мозг. Врачи выхаживали его два месяца. Развивался Вова с задержкой, в год ему поставили диагноз ДЦП. В основном пострадали мышцы бёдер, ног и таза. Я активно занималась реабилитацией сына, и со временем он смог самостоятельно садиться, ползать, передвигаться в ходунках, затем в кресле-коляске.
Но, к сожалению, болезнь привела к деформации и ограничению подвижности суставов — ноги у Вовы перестали разгибаться. В 2019 году на очередном обследовании в петербургском Центре имени Альбрехта врачи диагностировали нейромышечный сколиоз и рекомендовали ношение специального корсета. Однако строго следовать назначениям не удалось — в это время сыну потребовались три операции на тазобедренных суставах, а затем было длительное восстановление.
Состояние ног улучшилось, но вот с позвоночником совсем беда: сейчас из-за боли Вова не может даже сидеть в коляске, вынужден постоянно лежать. Искривленный позвоночник давит на внутренние органы и спинной мозг, это очень опасно. Деформация прогрессирует, в поясничном отделе уже достигла 80 градусов. Помочь может только срочная операция. Но госквоты на неё в клинике, где Вову лечат многие годы, кончились. А времени ждать совсем нет. Прошу, помогите оплатить лечение! Самой мне не справиться, воспитываю сына одна». Анастасия Кобегина, Ленинградская область.
Самир Османов, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Вовы нейромышечный сколиоз 4-й степени. Мальчику необходимо срочное двухэтапное хирургическое лечение. Мы выведем позвоночник в максимально правильное положение, а затем зафиксируем грудопоясничный отдел и таз специальными титановыми стержнями и винтами».
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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».