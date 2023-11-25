Операция нужна срочно, но квот нет. Подростку из Ленобласти требуется помощь

У Вовы нейромышечный сколиоз, который привёл к сильному искривлению позвоночника — деформация уже достигла 80 градусов. Из-за этого страдают внутренние органы и спинной мозг. Врачи настаивают на срочной операции, но квот нет. Единственный выход — платное лечение.

«Сын родился раньше срока, слабым, с тяжёлой гипоксией, перенёс кровоизлияние в мозг. Врачи выхаживали его два месяца. Развивался Вова с задержкой, в год ему поставили диагноз ДЦП. В основном пострадали мышцы бёдер, ног и таза. Я активно занималась реабилитацией сына, и со временем он смог самостоятельно садиться, ползать, передвигаться в ходунках, затем в кресле-коляске.

Но, к сожалению, болезнь привела к деформации и ограничению подвижности суставов — ноги у Вовы перестали разгибаться. В 2019 году на очередном обследовании в петербургском Центре имени Альбрехта врачи диагностировали нейромышечный сколиоз и рекомендовали ношение специального корсета. Однако строго следовать назначениям не удалось — в это время сыну потребовались три операции на тазобедренных суставах, а затем было длительное восстановление.



Состояние ног улучшилось, но вот с позвоночником совсем беда: сейчас из-за боли Вова не может даже сидеть в коляске, вынужден постоянно лежать. Искривленный позвоночник давит на внутренние органы и спинной мозг, это очень опасно. Деформация прогрессирует, в поясничном отделе уже достигла 80 градусов. Помочь может только срочная операция. Но госквоты на неё в клинике, где Вову лечат многие годы, кончились. А времени ждать совсем нет. Прошу, помогите оплатить лечение! Самой мне не справиться, воспитываю сына одна». Анастасия Кобегина, Ленинградская область.

