It Might As Well Be Spring — альбом американского джазового тенор-саксофониста Айка Квебека. Альбом был записан в 1961 году и выпущен на Blue Note Records. В записи принимали участие: Ike Quebec (тенор-саксофон), Freddie Roach (орган), Milt Hinton (контрабас) и Al Harewood (ударные).