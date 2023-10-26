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    16 ноября — круглый стол «Редевелопмент как двигатель застройки: что появляется на месте промышленных территорий»

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    Преобразование «серого пояса» в Петербурге — неизбежный процесс в условиях нехватки свободных земель в центре города. Тем более, что часть промышленных предприятий закрылась еще в 90-е, а другим, работающим, неудобно функционировать внутри мегаполиса — и они перебираются на окраины или в Ленобласть. Сейчас на месте бывших предприятий появляются, в первую очередь, жилые комплексы, но также и общественно-культурные пространства, торговые и офисные объекты. О том, как идет редевелопмент в Петербурге, поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Активно застраиваемые территории — какие локации уже преобразились благодаря редевелопменту?
    • Что строится на бывших промышленных территориях?
    • Каковы особенности редевелопмента под жилье, общественные и деловые здания? Возможно ли возрождение промышленности на тех же территориях, но в обновленном виде?
    • Что лучше — расширять границы города или искать резервы на уже застроенных территориях? В чем плюсы и минусы для застройщиков каждой из стратегий?
    • Трудности перевода промышленных земель в жилые и зону общественно-деловой застройки.
    • Редевелопмент памятников: когда застройщик готов браться за сложные проекты?
    • Перспективные территории для редевелопмента в будущем? Как они отражены в Генплане?

    К участию приглашаются застройщики; представители архитектурных бюро; представители офисных центров; общественных пространств, появившихся на месте предприятий.

    Круглый стол пройдет 16 ноября 2023 года, в 12.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова, тел. +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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