16 ноября — круглый стол «Редевелопмент как двигатель застройки: что появляется на месте промышленных территорий»

Преобразование «серого пояса» в Петербурге — неизбежный процесс в условиях нехватки свободных земель в центре города. Тем более, что часть промышленных предприятий закрылась еще в 90-е, а другим, работающим, неудобно функционировать внутри мегаполиса — и они перебираются на окраины или в Ленобласть. Сейчас на месте бывших предприятий появляются, в первую очередь, жилые комплексы, но также и общественно-культурные пространства, торговые и офисные объекты. О том, как идет редевелопмент в Петербурге, поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Активно застраиваемые территории — какие локации уже преобразились благодаря редевелопменту?
- Что строится на бывших промышленных территориях?
- Каковы особенности редевелопмента под жилье, общественные и деловые здания? Возможно ли возрождение промышленности на тех же территориях, но в обновленном виде?
- Что лучше — расширять границы города или искать резервы на уже застроенных территориях? В чем плюсы и минусы для застройщиков каждой из стратегий?
- Трудности перевода промышленных земель в жилые и зону общественно-деловой застройки.
- Редевелопмент памятников: когда застройщик готов браться за сложные проекты?
- Перспективные территории для редевелопмента в будущем? Как они отражены в Генплане?
К участию приглашаются застройщики; представители архитектурных бюро; представители офисных центров; общественных пространств, появившихся на месте предприятий.
Круглый стол пройдет 16 ноября 2023 года, в 12.00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, тел. +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru