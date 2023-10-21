«Подземный филиал ВДНХ». «Фонтанка» проводит экскурсию по станции «Автово» для Илона Маска

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Американский миллиардер Илон Маск поставил в пример метростроителям мира петербургскую станцию «Автово». Правда, оценил он ее (а вслед за ним — и весь мир) лишь по фотографии. И «Фонтанка» уверена: спустись Маск в нашу подземку по-настоящему, да еще и узнай он историю этой станции — он был бы впечатлен еще больше.





О том, что упустил бизнесмен, ему и другим читателям «Фонтанки» рассказывает Дмитрий Графов — инженер, исследователь метрополитенов, автор канала «Человек-метро»:



— Совсем не удивительно, что станция «Автово» приглянулась Илону Маску. Она нравится не только ему, но и петербуржцам, и гостям города, которые уже почти 70 лет могут любоваться такой красотой. Станцию начали строить еще до войны, до блокады — в 1941 году. И, конечно, если бы все состоялось по первоначальным планам, она могла выглядеть совершенно иначе.



Начнем с того, что станцию изначально планировали сделать глубокой — с эскалаторными подъемниками на большой глубине. Так думали сделать до войны. А уже после войны, когда изучили детальнее грунты, пришли к мнению, что на юго-западе Ленинграда грунт лучше, чем в его более северных частях, поэтому можно попробовать построить станцию на мелком заложении (благо опыт таких станций имелся в Москве, и можно было сэкономить деньги на установке эскалатора, дорогостоящих шахтах, наклонных ходах и так далее). Поэтому «Автово» единственную из всех восьми станций первой очереди сделали на мелком заложении.



Это также повлияло на ее особенный вид. Потому что если бы ее реализовали по старому проекту, в виде глубокой станции, то она, скорее всего, была бы такой же, как «Площадь Восстания», как «Владимирская», как «Пушкинская». Это тоже очень красивые станции, но из-за конструктивных особенностей они все равно друг на друга похожи — это пилонные станции, с проходами. А вот «Автово» сейчас выглядит изюминкой, особенной, потому что она прямоугольная, на малой глубине, и у нее другие пропорции, другая высота залов. Это, конечно, дает о себе знать.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй момент — это, конечно, ее колонны, которые сделаны из стекла. Не из хрусталя, как думают многие! Это особое художественное стекло, которое за счет хитрой и специальной огранки изнутри не позволяет разглядеть, что же находится за ним. А внутри — обыкновенные железобетонные колонны, которые могли бы (и могут с возрастом) покрываться ржавчиной, какими-то солями — в общем, тем, что видеть бы не нужно было пассажиру, а устранять это работникам метро было бы сложно. Так что за счет того, что стекло преломляет и отражает свет, пассажир не видит силового элемента, а станция напоминает хрустальный дворец, как ее называют. И, действительно, красиво!



К сожалению, не все колонны станции выполнены из стекла, и здесь есть несколько версий. Одна из легенд — что на этапе приемки станции ее забраковала некая комиссия из Москвы, потому что такой красоты станция может быть только в только в одном метрополитене (и этот метрополитен — московский). Но это больше байка, подтверждений этому нет. А я и другие исследователи придерживаемся мнения, что это просто следствие экономии: Ленинград все-таки восстанавливался после войны, помимо метро, много что нужно было строить, пуск метрополитена и так не единожды переносился, поэтому, скорее всего, это был один из вариантов оптимизации затрат (в итоге 16 «первых» колонн облицованы стеклом, 30 «поздних» — мрамором — прим.ред.).



Фото: скриншот видео/youtube.com Фото: скриншот видео/youtube.com Фото: скриншот видео/youtube.com Фото: скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





Что еще могло привлечь Илона Маска? Конечно, люстры безумной красоты, которые сейчас почищены и выглядят как новые после ремонта 2012 года. Единственное, чего не хватает на станции сейчас — это нижнего ряда светильников: если посмотреть старые открытки станции «Автово», видно, что люстры выглядели богаче, там было два ряда плафонов — верхний и нижний. Нижний, по всей видимости, из эксплуатационных соображений сняли (во избежание, например, падения на голову кому-либо). Ну и это все, конечно, сейчас компенсируется более мощными современными лампами, которые, скорее всего, дают свет более мощный, чем он был при пуске в 1955 году.



Так что станция «Автово», действительно, безумно красивая, и можно согласиться с Илоном Маском, что, на сто процентов, такие станции бы украсили любой город мира — не только России. Потому что метрополитены Северной Америки не могут похвастаться такой красотой. Да, там есть отдельные экземпляры, интересные станции, построенные еще в конце XIX века, начале ХХ века, но в целом это утилитарный метрополитен.

Задачи ставились совершенно иные при развитии подземок в Америке и у нас. Там строили частные компании, они соревновались между собой, кто быстрее построит, было не до украшательств: каждую копеечку экономили. У нас же это витрина социализма — нужно было не просто сделать транспорт, но еще и показать свои достижения, чтобы любой трудящийся Ленинграда мог видеть и по достоинству оценивать все успехи нашей страны. То есть это по сути был подземный филиал ВДНХ. Так что в этом мы всегда выгодно отличались и отличаемся по сей день.



Ну и, конечно, нынешний облик станции метро «Автово» — заслуга поистине легендарного ленинградского архитектора Евгения Левинсона, который создал не только такой запоминающийся образец метроархитектуры, но и в целом украсил Ленинград запоминающимися зданиями и объектами (ДК им. Ленсовета и Дом мод на Каменноостровском, гостиница «Советская»).



Еще несколько интересных фактов о станции «Автово» При строительстве станции грунт «замораживали», набурив скважин по периметру стен котлована и пустив по ним хладоноситель, — посмотреть, как это выглядело, можно в блоге Дмитрия Графова.

Работая над украшением колонн, строители опирались на законы оптики, которые подсказал профессор Григорий Гершуни из Пермского государственного университета, известный как создатель научной школы по гидродинамике и свободной конвекции. Он предложил внутреннюю поверхность стеклянных блоков делать с огранкой под углом в 80 градусов — чтобы стекло не просвечивало.



Стекло крепится на колоннах по спирали не только из эстетических соображений — но и для компенсации осадок колонн: спираль работает как пружина, и стекло не раскалывается.

По словам краеведа и историка метрополитена Михаила Крайнова, на ранних стадиях обсуждалось, что стеклянные колонны могли подсвечиваться изнутри, однако перед встала проблема: а как менять лампочки, ведь они же будут периодически перегорать? Так инженеры пришли к выводу, что такую красоту неоправданно дорого организовать и эксплуатировать.



Станцию украшает мозаичное панно «Победа» художников Воронецкого и Соколова. «Женщина с ребенком на руках символизирует мир, завоеванный в тяжелой борьбе с фашизмом», — разъясняет образовательный сайт петербургского метрополитена.

Среди других украшений, на которые стоит обратить внимание, когда будете на станции — вентиляционные решетки, исторические табло, капители колонн, а также балконы. По задумке, с них открывался вид на платформы станции. Но с приходом капитализма балконы стали сдавать под торговые павильоны — и теперь на прибывающие и убывающие поезда с высоты так просто не полюбуешься.



Когда будете выходить на станции, обратите внимание на панно «Защитники Ленинграда». Еще два — на фасаде: «Оборона Петрограда в 1919 году» и «Оборона Ленинграда в 1941–43 годах. А сам наземный вестибюль изнутри напоминает храм. Фриз под его куполом украшен фразой: «Cлава в веках доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой».



Именно на станцию «Автово» прибыл первый поезд Ленинградского метрополитена. Об этом сохранились воспоминания ветерана, бывшего машиниста-инструктора В. М. Азетова. Дело было в октябре 1955-го. Строители, эксплуатационники, журналисты — ждали на улице. «Ночь выдалась холодная, но хорошо, что не дождливая, — рассказывал он. — Разожгли костёр и грелись вокруг него. И вот, наконец, яркий свет загорелся в вагонах — энергетики подали напряжение в контактный рельс. Заработали компрессоры вагонов. Все начали бурно аплодировать, я посмотрел на часы — 6 часов 14 минут. Сутки мы на ногах — но усталости не чувствовалось. Обкатка началась. Поезд шёл хорошо, мягко затормозил у платформы первой станции «Автово». Станция ещё достраивалась. Лепщики, штукатуры, маляры, монтажники — все в эту минуту оставили свои дела, шумно и весело приветствовали поезд». Обкатка прошла успешно.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»