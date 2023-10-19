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    «Вот как должны выглядеть станции метро». Илон Маск оценил станцию «Автово»

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    109 комментариев

    Американскому бизнесмену Илону Маску понравилась станция метро «Автово» в Петербурге. И нет, он не приезжал в наш город, Маск всего лишь увидел ролик про метрополитен в своей соцсети.

    Фото: соцсети
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    Пост про «Автово» появился в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — гласит подпись к видео, на котором показаны знаменитые стеклянные колонны. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Илона Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным.

    Станция «Автово» входит в состав Кировско-Выборгской линии и расположена между «Кировским заводом» и «Ленинским проспектом». Открыта она была в ноябре 1955 года. В 2011-м «Автово» внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а издательство Guardian включило станцию в рейтинг красивейших станций мира.

    Фото: соцсети

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    Комментарии 109

    Трассер19 Окт 2023 в 18:52
    Ну, все - Автово и еще 3 станции теперь закроют.
    Так проще - нет АВТОВО, нет проблем.
    +0−0
    28084765119 Окт 2023 в 18:48
    На ЮЗ рады были бы станциям вообще без отделки..да .хоть с голым бетоном. Лишь бы выехать с утра из района
    +0−0
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