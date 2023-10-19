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    Театр, отель и спасение от ядерной войны. Иностранцы вслед за Илоном Маском оценили станцию «Автово»

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    1 комментарий

    Кадры одной из красивейших станций метро России – «Автово» – не оставили равнодушными пользователей соцсети, принадлежащей Илону Маску. Вслед за американским миллиардером сотни людей в комментариях выражали восхищение, но были и те, кого архитектура петербургской подземки не впечатлила.

    «Фонтанка» тоже не осталась в стороне и собрала наиболее яркие высказывания иностранцев и делится ими с читателями:

    «Западные страны должны извлечь из этого урок», — пользователь Thrust;

    «Почему это выглядит так красиво Те [станции], что у нас в Филадельфии, ужасны», — пользователь под ником Edison;

    «Это метро, но выглядит как семизвездочный отель. Что за чудесная архитектура», — пишет Siddhant Agnih;

    «Но подождите, где же они тогда прячут всех бездомных?» — Frannie;

    «Пожалуйста, больше не показывайте эти станции Санкт-Петербурга. Это заставляет меня плакать каждый раз, когда мне приходится спускаться вниз в Нью-Йорке», — FIATFIRE;

    «Ух ты! Когда это было построено? Похоже, это мог быть оперный театр», — Kat Fu;

    «Для профессионального уборщика вытирать пыль в этом месте было бы кошмаром. Хотя, красиво», — Tony;

    «Эта станция метро выглядит просто потрясающе. Я могу только представить, насколько невероятно это должно быть проходить сквозь эти грандиозные арки и восхищаться потрясающей архитектурой. Санкт-Петербург никогда не перестает впечатлять», — Farhan;

    «В России очень красивая и удобная сеть метрополитена для населения. В случае ядерной войны русские хорошо прикрыты. В Западной Австралии таких объектов нет», — Gregory;

    «Точно так же выглядят станции метро в Пхеньяне, Северная Корея. Это все лишь фасад», — Jo Ree;

    «Извините, но это выглядит ужасно», — Marko Bjegovic;

    «Колонны настолько завораживают, что я, наверное, опоздаю на поезд!» — Michael;

    «Петербургское метро – шедевр середины века. Я некоторое время жил в Ленинграде еще в начале 90-х. Метро настолько глубокое, что эскалаторы кажутся бесконечными. Запахи электричества в воздухе и азарт часа пик — любимое воспоминание об этой поездке», — Orange Barron.

    Пост про «Автово» ранее появился в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — гласит подпись к видео, на котором показаны знаменитые стеклянные колонны. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Илона Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным.

    Станция «Автово» входит в состав Кировско-Выборгской линии и расположена между «Кировским заводом» и «Ленинским проспектом». Открыта она была в ноябре 1955 года. В 2011-м «Автово» внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а издательство Guardian включило станцию в рейтинг красивейших станций мира.

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    Комментарии 1

    Гость19 Окт 2023 в 19:01
    ты смотри, живут же люди
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