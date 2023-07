Агония игрушек. Три причины запретить фильм про Барби-фашистку в России

— Того, что я мужчина, мало?



— Сейчас это скорее минус.



— Плохо же у вас идут дела с патриархатом.



— У нас все хорошо. Просто мы это теперь не афишируем.



Тогда Кен возвращается в Барбиленд и устраивает там переворот. Патриархат заражает кукольный мир, как эпидемия оспы — коренные народы. Бабам, то есть Барби, указывают на их место. А они и рады: «Мой мозг как будто в отпуске!» Снискав популярность у масс, Кен, как всякий нормальный диктатор, хочет переписать конституцию. Но тут начинается иностранное вмешательство. Все как у людей.



Скатиться в окончательный ад и анархию истории мешают только два обстоятельства: в кукольном мире ни у кого нет настоящего оружия и настоящих половых органов. К тому же мужчины, то есть Кены, показаны полными идиотами. Выглядит это как злая сатира на движение «миктау». Оно зародилось на Западе в ответ на повсеместный феминизм, но в России тоже имеется. «Миктау» (от MGTOW, Men Going Their Own Way — «мужчины, идущие своим путём») — это интернет-сообщество, продвигающее мужской сепаратизм и мужское превосходство. От баб и над бабами, разумеется. В исполнении Кенов выглядит особенно смешно.